У берегов Греции с поврежденной яхты спасли 77 мигрантов

Группа из 77 мигрантов была спасена с поврежденной парусной яхты после большой ночной операции в южной части Эгейского моря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

По сообщению греческой береговой охраны, пропавших без вести и раненых после спасения между островами Аморгос и Астипалия не было.

Три судна береговой охраны, четыре торговых судна в этом районе и два небольших частных катера приняли участие в спасении после того, как пассажиры яхты позвонили в экстренные службы за помощью.

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Национальность мигрантов не известна. Всех доставили на остров Наксос в группе Кикладских островов, где им предоставили временное убежище.

Было непонятно, откуда мигранты отправились. Они были спасены на маршруте, который обычно используется бандами контрабандистов для переправки мигрантов из Турции в Италию, минуя строго патрулируемые воды вокруг восточных греческих островов Эгейского моря.

Такие рейсы более распространены летом, когда погода мягче и когда яхты контрабандистов имеют больше шансов пройти незамеченными среди большого количества яхт, зафрахтованных туристами, посещающими популярные греческие острова.

Напомним, итальянская береговая охрана в пятницу нашла еще 14 тел жертв кораблекрушения, произошедшего на прошлой неделе в Ионическом море у южного побережья Италии, доведя количество известных жертв до 34.

Их лодка перевернулась неделю назад и пропавшими считались десятки человек.