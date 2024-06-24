СМИ узнали программу конференции Украина-ЕС, запускающей переговоры о вступлении

Межправительственная конференция Украина-ЕС, которая обозначит официальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, будет состоять из трех частей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейского дипломата высокого уровня, комментировавшего на условиях анонимности.

Собеседник рассказал, что межправительственная конференция с Украиной начнется в 16:30 по киевскому времени; аналогичная конференция с Молдовой запланирована на 19:00 по Киеву.

"Будет прямая трансляция первой части, во время которой будут сказаны вступительные слова, включая видеообращения. Затем председательствующая страна (Бельгия) сделает вступительное заявление от имени ЕС, текст которого обсуждали государства-члены в течение последних недель. Затем страна (Украина) также сделает вступительное заявление. Эти заявления важны, поскольку они дают представление о том, чего ожидают от обеих сторон в ближайшие годы, чтобы иметь плодотворное и значимое начало переговоров. Наконец, третья часть будет предусматривать выступления и замечания государств-членов", – детализировал он.

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Дипломат отметил, что делегацию Украины будет возглавлять вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (напомним, состав делегации уже объявляли), европейскую – глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.

Также собеседник агентства предположил, что продолжительность "скрининга" украинского законодательства (анализ на его соответствие европейскому) в случае Украины может занять меньше времени, чем обычно, потому что ЕС благодаря Соглашению об ассоциации и другому сотрудничеству уже хорошо осведомлен о ситуации.

"Я не думаю, что это займет год, это будет меньше, но насколько меньше – трудно сказать. После этого в переговорах состоится открытие первого кластера (переговорных глав)", – рассказал дипломат.

Также собеседник журналистов раскрыл, что во вторник 25 июня Совет ЕС должен утвердить текст соглашения по безопасности между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, днем 21 июня Совет ЕС утвердил переговорные рамки Украины и Молдовы и одобрил проведение межправительственных конференций, официально запускающих переговоры о вступлении, 25 июня.

В Молдове также определили, кто будет главным переговорщиком по вступлению в ЕС, а президент Майя Санду подписала указ о начале переговоров.