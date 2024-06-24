У Новій Каледонії вимагають звільнити лідера руху за незалежність, вивезеного до Франції

Члени руху Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT), який виступає за незалежність Нової Каледонії від Франції, зажадали звільнення свого лідера Крістіана Тейна, затриманого минулого тижня через причетність до смертельних заворушень на території.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

Тейна та ще шістьох затриманих активістів руху за незалежність Нової Каледонії на вихідних вивезли до континентальної Франції, де їх судитимуть за організацію заворушень, що призвели до загибелі дев'яти людей і масштабних руйнувань.

Прокурор Нової Каледонії Ів Дюпа пояснив, що переведення активістів на материкову Францію дозволить продовжити розслідування "в спокійній обстановці і без будь-якого тиску".

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У CCAT засудили арешт і взяття під варту своїх членів, звинувативши владу президента Франції Емманюеля Макрона у застосуванні "колоніальної тактики" в Новій Каледонії.

"Ми вимагаємо звільнення і негайного повернення наших братів і сестер, щоб їх судили на батьківщині", – заявили в русі.

Причиною травневих заворушень стала виборча реформа, яка передбачала надання права голосу тим, хто прожив у Новій Каледонії 10 років і в якій місцеві пронезалежницькі сили вбачають загрозу послаблення позицій корінного народу – канаків.

Після призупинення суперечливої реформи та поліцейської акції французька влада стверджує, що Нумеа знову під її контролем, хоча деякі барикади в місті залишаються, а демонстранти, які виступають за незалежність, заявили, що сповнені рішучості протестувати й далі.

На знак повільного повернення до нормального життя після п'яти тижнів заворушень знову відкрилися школи, а також міжнародний аеропорт Нумеа.