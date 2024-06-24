В Новой Каледонии требуют освободить лидера движения за независимость, вывезенного во Францию

Члены движения Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT), выступающего за независимость Новой Каледонии от Франции, потребовали освобождения своего лидера Кристиана Тейна, задержанного на прошлой неделе из-за причастности к смертельным беспорядкам на территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Тейна и еще шестерых задержанных активистов движения за независимость Новой Каледонии на выходных вывезли в континентальную Францию, где их будут судить за организацию беспорядков, которые привели к гибели девяти человек и масштабным разрушениям.

Прокурор Новой Каледонии Ив Дюпа объяснил, что перевод активистов на материковую Францию позволит продолжить расследование "в спокойной обстановке и без какого-либо давления".

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В CCAT осудили арест и заключение под стражу своих членов, обвинив власти президента Франции Эмманюэля Макрона в применении "колониальной тактики" в Новой Каледонии.

"Мы требуем освобождения и немедленного возвращения наших братьев и сестер, чтобы их судили на родине", – заявили в движении.

Причиной майских беспорядков стала избирательная реформа, которая предусматривала предоставление права голоса тем, кто прожил в Новой Каледонии 10 лет и в которой местные пронезависимые силы видят угрозу ослабления позиций коренного народа – канаков.

После приостановления противоречивой реформы и полицейской акции французские власти утверждают, что Нумеа снова под их контролем, хотя некоторые баррикады в городе остаются, а демонстранты, выступающие за независимость, заявили, что полны решимости протестовать и дальше.

В знак медленного возвращения к нормальной жизни после пяти недель беспорядков вновь открылись школы, а также международный аэропорт Нумеа.