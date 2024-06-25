У французькій Новій Каледонії відновились заворушення після арешту лідера руху за незалежність

У Новій Каледонії, французькій заморській території в Тихому океані, знову спалахнули насильницькі протести через арешт лідера руху за незалежність Крістіана Тейна, якого днями вивезли до Франції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Влада французької тихоокеанської території заявила, що прихильники руху за незалежність спалили поліцейські машини та заблокували дороги у Новій Каледонії.

За їхніми словами, протестувальники також підпалили ратушу в комуні Кумак, а також зруйнували окремі місця в комуні Пайта.

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Муніципальна рада Думбеа повідомила, що була атакована пожежна машина, що, можливо, супроводжувалося стріляниною, а деякі школи були змушені закрити через протести.

У понеділок політики, які лояльні до Парижа, зокрема Соня Баке та Ніколя Мецдорф, заявили, що третина місцевого бізнесу знищена, і вони надіслали лист президенту Франції Емманюелю Макрону з проханням передати уряд Нової Каледонії під державне управління, оскільки він "більше не здатний керувати".

Водночас члени руху Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT), який виступає за незалежність Нової Каледонії від Франції, зажадали звільнення свого лідера Крістіана Тейна, затриманого минулого тижня через причетність до смертельних заворушень на території в травні.

Причиною травневих заворушень стала виборча реформа, яка передбачала надання права голосу тим, хто прожив у Новій Каледонії 10 років, і в якій місцеві пронезалежницькі сили вбачають загрозу послаблення позицій корінного народу – канаків.

Після призупинення суперечливої реформи та поліцейської акції французька влада стверджує, що Нумеа знову під її контролем, хоча деякі барикади в місті залишаються, а демонстранти, які виступають за незалежність, заявили, що сповнені рішучості протестувати й далі.

На знак повільного повернення до нормального життя після п'яти тижнів заворушень знову відкрилися школи, а також міжнародний аеропорт Нумеа.