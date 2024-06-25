Во французской Новой Каледонии возобновились беспорядки

В Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, снова вспыхнули насильственные протесты из-за ареста лидера движения за независимость Кристиана Тейна, которого на днях вывезли во Францию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Власти французской тихоокеанской территории заявили, что сторонники движения за независимость сожгли полицейские машины и заблокировали дороги в Новой Каледонии.

По их словам, протестующие также подожгли ратушу в коммуне Кумак, а также разрушили отдельные места в коммуне Пайта.

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Муниципальный совет Думбеа сообщил, что была атакована пожарная машина, что, возможно, сопровождалось стрельбой, а некоторые школы были вынуждены закрыть из-за протестов.

В понедельник политики, которые лояльны Парижу, в частности Соня Баке и Николя Мецдорф, заявили, что треть местного бизнеса уничтожена, и они направили письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой передать правительство Новой Каледонии под государственное управление, поскольку оно "больше не способно управлять".

В то же время члены движения Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT), выступающего за независимость Новой Каледонии от Франции, потребовали освобождения своего лидера Кристиана Тейна, задержанного на прошлой неделе из-за причастности к смертельным беспорядкам на территории в мае.

Причиной майских беспорядков стала избирательная реформа, которая предусматривала предоставление права голоса тем, кто прожил в Новой Каледонии 10 лет и в которой местные пронезависимые силы видят угрозу ослабления позиций коренного народа – канаков.

После приостановления противоречивой реформы и полицейской акции французские власти утверждают, что Нумеа снова под их контролем, хотя некоторые баррикады в городе остаются, а демонстранты, выступающие за независимость, заявили, что полны решимости протестовать и дальше.

В знак медленного возвращения к нормальной жизни после пяти недель беспорядков вновь открылись школы, а также международный аэропорт Нумеа.