СМИ узнали содержание нового пакета военной помощи США Украине на $150 млн

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов для Украины на сумму 150 млн долларов может быть объявлен во вторник, 25 июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству AP на условиях анонимности сообщили американские чиновники.

Ожидается, что будущая поставка среди прочего будет включать боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS, противотанковое, стрелковое оружие и гранаты, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Один из чиновников США заявил, что они не могут проверить, включает ли этот пакет помощи ракеты ATACMS, которые можно запускать из систем HIMARS, но указал, что помощь не включает кассетные боеприпасы.

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Накануне корреспондент "Голоса Америки" Карла Бебб также сообщила, что Соединенные Штаты уже во вторник, 25 июня, могут объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 150 млн долларов.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 225 млн долларов США объявляли 7 июня.

Он стал возможным после того, как в апреле американский Конгресс после многих месяцев задержки одобрил дополнительное финансирование для помощи Украине и союзникам на общую сумму почти 61 млрд долларов.

Кроме того, Соединенные Штаты решили предоставлять приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.