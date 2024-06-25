У Португалії кажуть, що кандидатуру експрем’єра на посаду голови Євроради все ще обговорюють

Міністр закордонних справ Португалії Пауло Ранжел заявив, що кандидатура експрем’єра країни Антоніу Кошти на посаду голови Європейської Ради все ще обговорюється.

Заяву Ранжела наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Однак він попередив, що до саміту лідерів країн ЄС, який відбудеться цього тижня, ще належить виконати певну роботу.

"Як ви знаєте, я вважаю, що рішення має ухвалювати (Європейська) рада. А доти ми всі маємо працювати", – додав він, маючи на увазі саміт 27-28 червня.

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Міністр закордонних справ додав, що кандидатура колишнього прем'єр-міністра на посаду голови Європейської ради все ще розглядається. "Таке наше сприйняття наразі", – сказав він.

ЗМІ раніше повідомили, що правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), яка виграла вибори в Європарламент, поставила додаткові питання щодо кандидатури у президенти Євроради Антоніу Кошти.

Джерело в ЄНП, близьке до переговорів, розповіло, що однією з причин сумнівів щодо кандидатури Кошти є його занадто м'яка позиція щодо міграції.

Лідери ЄНП також висловили занепокоєння з приводу розслідування корупції серед колишніх урядовців Кошти на батьківщині.

Кошті, як відомо, так і не були оголошені обвинувачення у жодній зі справ, але після арешту працівників його апарату та уряду в листопаді 2023 року він подав у відставку та ініціював дострокові парламентські вибори.

Як відомо, лідери Євросоюзу на зустрічі 17 червня не змогли домовитися про кандидатури на головні посади в ЄС на наступні п'ять років.

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