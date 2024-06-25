В Португалии говорят, что кандидатуру экс-премьера на должность главы Евросовета все еще обсуждают

Министр иностранных дел Португалии Пауло Ранжел заявил, что кандидатура экс-премьера страны Антониу Кошты на должность председателя Европейского Совета все еще обсуждается.

Заявление Ранжела приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Однако он предупредил, что до саммита лидеров стран ЕС, который состоится на этой неделе, еще предстоит проделать определенную работу.

"Как вы знаете, я считаю, что решение должен принимать (Европейский) совет. А до тех пор мы все должны работать", – добавил он, имея в виду саммит 27-28 июня.

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Министр иностранных дел добавил, что кандидатура бывшего премьер-министра на должность председателя Европейского совета все еще рассматривается. "Таково наше восприятие на данный момент", – сказал он.

СМИ ранее сообщили, что правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), которая выиграла выборы в Европарламент, задала дополнительные вопросы относительно кандидатуры в президенты Евросовета Антониу Кошты.

Источник в ЕНП, близкий к переговорам, рассказал, что одной из причин сомнений относительно кандидатуры Кошты является его слишком мягкая позиция по миграции.

Лидеры ЕНП также выразили обеспокоенность по поводу расследования коррупции среди бывших чиновников Кошты на родине.

Коште, как известно, так и не были предъявлены обвинения ни по одному из дел, но после ареста работников его аппарата и правительства в ноябре 2023 года он подал в отставку и инициировал досрочные парламентские выборы.

Как известно, лидеры Евросоюза на встрече 17 июня не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в ЕС на следующие пять лет.

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