ЗМІ: Ірландія визначилась зі своїм кандидатом у нову Єврокомісію

Ірландський міністр фінансів Майкл Макграт буде номінований на посаду єврокомісара від Ірландії.

Про це стало відомо агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Лідери трьох керівних партій Ірландії домовились напередодні номінувати Макграта до нового складу Єврокомісії.

Офіційно про висунення його кандидатури на посаду єврокомісара мають оголосити у вівторок.

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Цей крок вимагатиме від уряду призначити нового міністра фінансів, щоб скласти остаточний бюджет перед виборами, які мають відбутися за кілька місяців.

Національна телерадіокомпанія RTE повідомила, що про заміну Макграта також оголосять 25 червня.

Нагадаємо, 11 червня уряд Латвії офіційно висунув у комісари Європейського Союзу Валдіса Домбровскіса – чинного комісара з питань міжнародної торгівлі та віцепрезидента Єврокомісії, відповідального за торгівлю.

Словаччина вирішила висунути кандидатуру Мароша Шефчовича на посаду єврокомісара у новому складі Європейської комісії.