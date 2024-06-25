СМИ: Ирландия определилась со своим кандидатом в новую Еврокомиссию
Ирландский министр финансов Майкл Макграт будет номинирован на должность еврокомиссара от Ирландии.
Об этом стало известно агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".
Лидеры трех правящих партий Ирландии договорились накануне номинировать Макграта в новый состав Еврокомиссии.
Официально о выдвижении его кандидатуры на должность еврокомиссара должны объявить во вторник.
Этот шаг потребует от правительства назначить нового министра финансов, чтобы составить окончательный бюджет перед выборами, которые должны состояться через несколько месяцев.
Национальная телерадиокомпания RTE сообщила, что о замене Макграта также объявят 25 июня.
Напомним, 11 июня правительство Латвии официально выдвинуло в комиссары Европейского Союза Валдиса Домбровскиса – действующего комиссара по вопросам международной торговли и вице-президента Еврокомиссии, ответственного за торговлю.
Словакия решила выдвинуть кандидатуру Мароша Шефчовича на должность еврокомиссара в новом составе Европейской комиссии.