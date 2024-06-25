В Эстонии хотят запретить курение в парках и на пляжах

Эстония рассматривает возможность запрета на курение на пляжах и в парках в рамках планов по расширению зон, свободных от курения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Postimees.

В правительстве балтийской страны обсуждают возможность распространить запрет на курение на открытых террасах, в парках, на пляжах и в других людных местах отдыха.

Эти планы могут быть реализованы после того, как Таллинн утвердил свою позицию относительно европейской табачной политики.

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По словам руководительницы отдела гигиены окружающей среды и химической безопасности министерства социальных дел страны Айве Теллинг, речь идет о том, чтобы курящие не вредили здоровью окружающих.

"Сегодня мы скорее говорим о таких ограничениях, чтобы люди по-прежнему могли курить, но делали это так, чтобы не вредить здоровью окружающих. Это важнейший момент в обеспечении свободной от курения среды", – отметила она.

Недавно румынский парламент окончательно принял закон о запрете рекламы электронных сигарет, в частности вейпов и устройств для нагревания табака, а также никотиновых пакетиков для перорального использования (паучей).

Напомним, во Франции планируют запретить одноразовые электронные сигареты, а в Германии хотят запретить курить в автомобилях, когда пассажирами являются дети или беременные женщины.

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