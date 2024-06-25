У Польщі описали чорний сценарій кібератак РФ з зупинкою критичної інфраструктури

Віцепрем'єр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський окреслив, як буде виглядати потенційний чорний сценарій російської кібератаки на країну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Він розповів, що відповідальність за кібератаки на Польщу несуть дві російські групи, створені російською військовою розвідкою. Одна має на меті поширювати дезінформацію в Польщі, а інша – паралізувати польську критичну інфраструктуру.

"Вони роблять це скоординовано. З одного боку, відбувається атака на критичну інфраструктуру, а з іншого – дезінформація, щоб посіяти паніку, показати, що держава не справляється", – сказав Гавковський. Він стверджує, що польський центр кібербезпеки вже вжив відповідних заходів.

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Голова Міністерства цифровізації вказав на інфраструктуру водопостачання та водовідведення, енергетичний сектор, а також центральні та місцеві органи влади як на головні цілі кібератак.

Відповідаючи на запитання про найгірший сценарій можливої кібератаки на Польщу, Гавковський сказав, що це буде удар по критичній інфраструктурі, що призведе до того, що "системи водопостачання, електропостачання та каналізації перестануть працювати".

Він підкреслив, що "росіяни намагалися здійснити такий тип атаки протягом останніх шести місяців".

"Ми готові до будь-якого інциденту, але я не думаю, що російська військова розвідка готує операцію лише для того, щоб заблокувати мій телефон", – сказав міністр.

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок, 24 червня, схвалила додаткові обмежувальні заходи проти шести осіб, причетних до кібератак у країнах-членах Євросоюзу та Україні.

14 червня стало відомо, що прокурори Міжнародного кримінального суду розслідують кібератаки Росії на українську цивільну інфраструктуру, скоєні після повномасштабного вторгнення, як імовірні воєнні злочини.

Крім того, нещодавно у Данії вирішили підвищити рівень загрози руйнівних кібератак на підприємства, організації та органи влади з низького до середнього у зв'язку з "активізацією гібридної війни" з боку Росії.