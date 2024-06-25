В Польше описали черный сценарий кибератак РФ с остановкой критической инфраструктуры

Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский очертил, как будет выглядеть потенциальный черный сценарий российской кибератаки на страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Он рассказал, что ответственность за кибератаки на Польшу несут две российские группы, созданные российской военной разведкой. Одна ставит цель распространять дезинформацию в Польше, а другая – парализовать польскую критическую инфраструктуру.

"Они делают это скоординировано. С одной стороны, происходит атака на критическую инфраструктуру, а с другой – дезинформация, чтобы посеять панику, показать, что государство не справляется", – сказал Гавковский, который утверждает, что польский центр кибербезопасности уже принял соответствующие меры.

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Глава Министерства цифровизации указал на инфраструктуру водоснабжения и водоотведения, энергетический сектор, а также центральные и местные органы власти как на главные цели кибератак.

Отвечая на вопрос о худшем сценарии возможной кибератаки на Польшу, Гавковский сказал, что это будет удар по критической инфраструктуре, что приведет к тому, что "системы водоснабжения, электроснабжения и канализации перестанут работать". Он подчеркнул, что "россияне пытались осуществить такой тип атаки в течение последних шести месяцев".

"Мы готовы к любому инциденту, но я не думаю, что российская военная разведка готовит операцию только для того, чтобы заблокировать мой телефон", – сказал министр.

Напомним, Совет ЕС в понедельник, 24 июня, одобрил дополнительные ограничительные меры против шести лиц, причастных к кибератакам в странах-членах Евросоюза и Украине.

14 июня стало известно, что прокуроры Международного уголовного суда расследуют кибератаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру, совершенные после полномасштабного вторжения, как вероятные военные преступления.

Кроме того, недавно в Дании решили повысить уровень угрозы разрушительных кибератак на предприятия, организации и органы власти с низкого до среднего в связи с "активизацией гибридной войны" со стороны России.