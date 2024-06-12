У США впевнені, що Туреччина залишається союзником Заходу

У Сполучених Штатах переконані, що Туреччина залишається міцно прив'язаною до Заходу, а її партнерство з Вашингтоном ніколи не було сильнішим, навіть попри те, що в них є розбіжності, зокрема щодо війни в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю Reuters заявив посол США в Анкарі Джефф Флейк.

Посол США в Туреччині, який має залишити свою посаду восени, заявив, що схвалення розширення НАТО та угода про продаж країні американських винищувачів F-16 свідчать про те, що Анкара схиляється в бік Заходу, а також створює основу для тривалого імпульсу в торгівлі та інвестиціях.

"Стратегічне партнерство ще ніколи не було таким сильним, і наші відносити в хорошому стані", – зазначив Флейк.

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За його словами, попри міцні економічні, торговельні та енергетичні зв'язки Туреччини з Росією, війна в Україні підкреслила відданість Анкари НАТО й Заходу.

"Туреччина була бездоганною у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", – вважає Флейк, посилаючись на те, що та не пропустила російські військові кораблі до Чорного моря та постачала Києву безпілотники.

Він додав, що двопартійні настрої щодо Туреччини в Конгресі США покращились цього року, і це продовжиться незалежно від результатів виборів у Сполучених Штатів листопаді.

"Вони (турки – Ред.) міцно прив'язані до Заходу", – переконаний посол.

Він вказав, що хоча запланований візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Білого дому минулого місяця був скасований через проблеми з розкладом, це також сталося в той час, коли ситуація в Газі створила "складне політичне тло".

"Очевидно, що будуть розбіжності щодо ситуації в Газі, це складна ситуація", – визнав Флейк.

Коментарі посла США з'явилися після того, як минулого тижня Анкара заявила, що може розглянути можливість приєднання до групи країн БРІКС, до якої зокрема входять Бразилія, РФ, Індія, Китай та Південна Африка.

Цього тижня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з господарем Кремля Владіміром Путіним у Росії та взяв участь у зустрічі БРІКС. Пізніше очільник МЗС заявив, що турецько-російські зв'язки "розвиваються фантастично добре".

Водночас Флейк зазначив, що, хоча він сподівається, що Туреччина не приєднається до БРІКС, такий крок не змінить її орієнтацію на Захід.

"Я думаю, що вони розуміють, що економіка РФ перетворюється на економіку воєнного часу. В неї не так багато майбутнього, особливо з урахуванням санкцій, які були введені Заходом", – зауважив він, додавши, що Вашингтон працює з Анкарою над тим, щоб зменшити її енергетичну залежність від Росії.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, коментуючи причини перенесення свого візиту до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі 9 травня, заявив, що його довелось відкласти "через несумісність графіків обох сторін".

Перед цим посадовці США і Туреччини обговорили в Анкарі питання покращення безпекових та енергетичних зв'язків в межах прагнень відновити відносини.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати вели перемовини про збільшення закупівель вибухових речовин у Туреччині для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів, оскільки союзники намагаються доставити вкрай необхідні боєприпаси в Україну.

Перед цим у Пентагоні заявили, що наразі повернення Туреччини до програми з виробництва винищувачів F-35 не обговорюється.