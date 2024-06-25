У Німеччині ув'язнили чоловіка, який майже добу тримав у заручниках 4-річну доньку

Німецький суд у вівторок на 12 років ув'язнив чоловіка, який виїхав на злітну смугу в аеропорту Гамбурга і оголосив заручницею свою 4-річну доньку, після чого без опору здався поліції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Земельний суд Гамбурга визнав 35-річного підсудного, ім'я якого не розголошують відповідно до німецьких правил конфіденційності, винним у захопленні заручників, викраденні дитини, умисному нанесенні тілесних ушкоджень та зберіганні боєприпасів.

За даними агентства DPA, підсудний в основному визнав висунуті проти нього звинувачення. Головуючий суддя Торстен Шварц назвав дії засудженого "актом божевілля".

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Нагадаємо, в листопаді минулого року в аеропорту Гамбурга озброєний чоловік майже добу тримав у заручниках 4-річну доньку.

Операція тривала більше одного дня. Чоловік в’їхав автомобілем на злітну смугу і оголосив заручницею власну дочку, яку він хотів забрати до Туреччини, а дружина не дала на це згоди.

З того моменту пасажирів з літаків евакуювали, роботу аеропорту було зупинено, як і залізничні рейси до нього.

Перемовини правоохоронців зі зловмисником тривали усю ніч та наступної доби. Повідомляли, що вони велися турецькою мовою.

Водночас у лютому 32-річний іранський шукач притулку, озброєний сокирою і ножем, утримував 15 заручників у поїзді на заході Швейцарії протягом майже чотирьох годин, поки поліція не увірвалася до поїзда і не вбила його.