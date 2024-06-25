В Германии посадили мужчину, который почти сутки держал в заложниках 4-летнюю дочь

Немецкий суд во вторник на 12 лет посадил мужчину, который выехал на взлетную полосу в аэропорту Гамбурга и объявил заложницей свою четырехлетнюю дочь, после чего без сопротивления сдался полиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Земельный суд Гамбурга признал 35-летнего подсудимого, имя которого не разглашают в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности, виновным в захвате заложников, похищении ребенка, умышленном нанесении телесных повреждений и хранении боеприпасов.

По данным агентства DPA, подсудимый в основном признал выдвинутые против него обвинения. Председательствующий судья Торстен Шварц назвал действия осужденного "актом безумия".

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Напомним, в ноябре прошлого года в аэропорту Гамбурга вооруженный мужчина почти сутки удерживал в заложниках четырехлетнюю дочь.

Операция длилась более одного дня. Мужчина выехал на автомобиле на взлетную полосу и объявил заложницей собственную дочь, которую он хотел забрать в Турцию, а жена не дала на это согласия.

С того момента пассажиров из самолетов эвакуировали, работа аэропорта была остановлена, как и железнодорожные рейсы к нему.

Переговоры правоохранителей со злоумышленником продолжались всю ночь и последующие сутки. Сообщали, что они велись на турецком языке.

В то же время в феврале 32-летний иранский искатель убежища, вооруженный топором и ножом, удерживал 15 заложников в поезде на западе Швейцарии в течение почти четырех часов, пока полиция не ворвалась в поезд и не убила его.