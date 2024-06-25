Россия ввела ограничения на вещание для 81 европейского СМИ

Россия ввела ограничения на вещание и доступ на территории РФ в отношении более 80 европейских СМИ.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Меры, как утверждают в ведомстве, стали ответом на решение Совета ЕС от 17 мая о запрете пропагандистских СМИ РФ: "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".

"В ответ на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете "любой речевой активности" трем российским СМИ ("РИА Новости", "Известия" и "Российская газета"), которое вступает в силу сегодня, 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к речевым ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и общесоюзных медиаоператоров, которые систематически распространяют недостоверную информацию о ходе специальной военной операции (так в России называют войну против Украины. – Ред.)", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Реклама:

В заявлении отмечается, что "в случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении упомянутых медиаоператоров".

В перечень внесено 81 СМИ из 25 стран-членов Евросоюза, а также общеевропейские медиаоператоры.

Среди тех, кто попал под российские ответные меры, – немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Monde, Liberation и France-Presse, а также общеевропейские Politico и Euobserver.

Совет ЕС 17 мая решил приостановить вещание на территории Европейского Союза еще четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду и захватническую войну против Украины: Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".

Напомним, еще в начале марта 2022 года по решению Совета ЕС в Евросоюзе срочно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik.