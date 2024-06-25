Суд в Албании оставил в тюрьме мэра греческого меньшинства, что усиливает напряженность с Афинами

Албанский апелляционный суд во вторник оставил в силе приговор о двухлетнем заключении для избранного мэра греческого меньшинства, что, как ожидается, еще больше обострит напряженность в отношениях с соседней Грецией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Апелляционный суд отказался изменить приговор суда первой инстанции, вынесенный в марте 51-летнему Дионисиосу Альфреду Беллери, который был заключен в тюрьму по обвинению в подкупе избирателей на муниципальных выборах в прошлом году.

Беллери, который имеет двойное гражданство, также выиграл место в Европейском парламенте, представляя греческую правящую консервативную партию "Новая демократия", на выборах в ЕС, состоявшихся в начале этого месяца.

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В прошлом году Беллери был избран мэром города Химара. Его арестовали за два дня до голосования, обвинив в том, что он предлагал 40 тысяч албанских леков (360 евро на то время), чтобы купить восемь голосов. Беллери так и не был приведен к присяге, поскольку находился под арестом, а позже был приговорен к двум годам заключения.

Беллери отверг обвинения, а Афины назвали его задержание политически мотивированным.

Греция требовала, чтобы Беллери был приведен к присяге в ожидании суда, но премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что это судебный, а не политический вопрос.

Отношения между Албанией и Грецией часто переживали периоды напряженности из-за культурных и исторических различий, а также из-за огромного количества албанских иммигрантов в Греции и греческого меньшинства в Албании.

Греция в марте заявила, что решение суда усилило беспокойство относительно объективности судебного процесса.

Давняя позиция Греции заключается в том, что Албания должна уважать права избранного мэра, и что от этого зависит ее заявка на вступление в Европейский Союз.