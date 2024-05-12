У Литві оштрафували компанію за купівлю товарів у підсанкційних фірм РФ

Митниця Литви на 329 944 євро оштрафувала литовську компанію, яка купувала товари у російських фірм, що потрапили під міжнародні санкції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Відповідний протокол на компанію, чия назва не вказується, оформили у вівторок. За словами митниці, такий захід застосували вперше.

Зазначають, що компанія, яка зареєстрована в Литві, імпортувала товари російських компаній "Нижнекамсктехуглерод" і "Нижнекамскнефтехим", проти яких діють санкції.

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Нещодавно Сейм Литви на рік продовжив національні санкції проти громадян Росії та Білорусі, відхиливши пропозиції запровадити додаткові обмеження до чинних правил.

Уряд Литви ще в лютому запропонував продовжити обмежувальні заходи для росіян і білорусів ще на рік, оскільки повномасштабна війна, розпочата Росією проти України 24 лютого 2022 року, триває, а причини, через які закон було ухвалено минулого року, нікуди не зникли.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа хоче, щоб до чотирнадцятого пакета санкцій проти Росії були включені держкорпорація "Росатом", а також алюміній і більше російських банків.

Нагадаємо, минулого року Митна служба Литви заявила, що повністю ліквідувала імпорт російської та білоруської деревини та лісопродукції, який відбувався в обхід санкцій із Казахстану та Киргизстану.