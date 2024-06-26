Премьер Франции обвинил ультраправых в пустых обещаниях

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время трехсторонних телевизионных дебатов накануне первого тура досрочных парламентских выборов, который состоится 30 июня, обвинил своих ультраправых и левых оппонентов в том, что они дают пустые обещания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам главы правительства, разница между его конкурентами и им – в том, что как премьер-министр он не хочет врать французам.

"Я не хочу давать пустых обещаний", – сказал Атталь.

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Во время теледебатов между лидерами трех наиболее популярных среди избирателей политических сил Атталь подвергся давлению со стороны своего ультраправого оппонента Жордана Барделлы, который неоднократно перебивал его и обвинял в "поучении" и отсутствии доверия.

Барделла, который пообещал снизить минимальный пенсионный возраст до 60 лет для тех, кто начал работать до 20 лет, также был вынужден объяснить, что он сделает для тех, чья карьера началась в 24 года.

Он сказал, что такой человек может выйти на пенсию в 66 лет, впервые упомянув такой возраст, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

На днях лидер французских ультраправых Жордан Барделла заверил, что готов противостоять России, если он станет премьер-министром после досрочных парламентских выборов, которые состоятся 30 июня и 7 июля.

Как известно, опросы прогнозируют победу "Национальному объединению" и их соратникам, однако неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

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