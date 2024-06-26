В Германии хотят облегчить депортацию иностранцев, прославляющих терроризм

Правящая коалиция Германии стремится усилить борьбу с иностранцами, прославляющими убийства израильских гражданских лиц или подобные террористические акты, с помощью обновленного законодательства, которое облегчит их высылку из страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Правительство федерального канцлера Олафа Шольца одобрило поправку к закону о депортации на своем очередном заседании в среду в Берлине.

Обновленные правила будут означать, что даже одного комментария в соцсетях, который будет расценен как одобрение террора, может быть достаточно для депортации людей без немецкого паспорта.

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В своем электронном заявлении министр внутренних дел страны Нэнси Фезер отметила, что правительство принимает жесткие меры против исламистских и антисемитских преступлений на почве ненависти в интернете.

"Прославление таких актов не только лишено человечности. Жестокость в интернете также подпитывает атмосферу насилия, которая может поощрять экстремистов к новым актам насилия", – отметила она.

Решение правительства частично является реакцией на волну постов ненависти в соцсетях после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и смертельного нападения афганского искателя убежища на полицейского с ножом в мае этого года.

Фезер призвала парламентские группы трех коалиционных партий принять поправку в нижней палате Бундестага "как можно скорее".

Хотя некоторые члены правительственной партии "Зеленых" выразили предостережения относительно ужесточения правил депортации, их представитель, вице-канцлер Роберт Хабек выразил свою поддержку в среду в электронном заявлении.

"Каждый, кто насмехается над либеральным основным порядком, приветствуя терроризм и празднуя ужасные убийства, теряет право на пребывание в стране. Ислам является частью Германии, исламизм – нет", – подчеркнул он.

На днях СМИ сообщили, что Германия обсуждает с Узбекистаном миграционный пакт, который может включать депортацию афганских искателей убежища, чтобы Берлину не пришлось заключать прямых соглашений с режимом талибов.

Ранее Шольц во время выступления в Бундестаге высказался за депортацию лиц, совершивших тяжкие преступления, в страны, где ситуация с безопасностью считается сложной – таких как Афганистан и Сирия. Его заявление прозвучало на фоне серии жестоких нападений со стороны выходцев из Афганистана.