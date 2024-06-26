В ЄС засудили як "абсолютно необґрунтоване" рішення російської влади заблокувати доступ до понад вісімдесяти європейських ЗМІ в Росії – при чому через позицію Угорщини Євросоюз не зміг висловити свій осуд від імені 27 країн-членів.

Заяву було опубліковано від імені високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

Раніше в Єврокомісії повідомили, що реакцію Євросоюзу висловлять від імені глави дипломатії після того, як "вони намагалися" опублікувати спільну заяву 27 країн, яку не підтримала "одна конкретна" країна.

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк уточнив, що спільну заяву заблокувала Угорщина. Примітно, що серед європейських ЗМІ, чию діяльність обмежила РФ, є і угорський портал 444.hu.

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"Це рішення ще більше обмежує доступ до вільної та незалежної інформації та розширює і без того жорстку цензуру ЗМІ в Росії. Заборонені європейські ЗМІ працюють відповідно до журналістських принципів і стандартів.

Вони надають фактичну інформацію, в тому числі російській аудиторії, зокрема, про незаконну загарбницьку війну Росії проти України", – йдеться у заяві Борреля.

Він наголосив, що російські дезінформаційні та пропагандистські ЗМІ, проти яких ЄС запровадив обмежувальні заходи, не є вільними та незалежними засобами масової інформації. Їхнє мовлення в ЄС було призупинено, оскільки ці ЗМІ перебувають під контролем російської влади і відіграють важливу роль у підтримці війни проти України.

"Повага до свободи слова та засобів масової інформації є ключовою цінністю для ЄС. ЄС продовжуватиме підтримувати доступність фактичної інформації для аудиторії в Росії", – йдеться у заяві.

Російське Міністерство закордонних справ у вівторок заявило, що Москва запроваджує обмеження на мовлення й доступ щодо 81 європейського ЗМІ.

Серед тих, хто потрапив під російські заходи у відповідь, – німецький Spiegel, Zeit і Frankfurter Allgemeine Zeitung, іспанські Mundo, Pais і EFE, італійські Stampa, Repubblica і телекомпанія RAI, французькі Monde, Liberation і France-Presse, а також загальноєвропейські Politico і Euobserver.

Москва заявила, що це заходи у відповідь на рішення Ради ЄС від 17 травня про заборону пропагандистських ЗМІ РФ: "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".