В ЕС осудили как "абсолютно необоснованное" решение российских властей заблокировать доступ к более восьмидесяти европейским СМИ в России – причем из-за позиции Венгрии Евросоюз не смог выразить свое осуждение от имени 27 стран-членов.

Заявление было опубликовано от имени высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что реакцию Евросоюза выразят от имени главы дипломатии после того, как "они пытались" опубликовать совместное заявление 27 стран, которое не поддержала "одна конкретная" страна.

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк уточнил, что совместное заявление заблокировала Венгрия. Примечательно, что среди европейских СМИ, чью деятельность ограничила РФ, есть и венгерский портал 444.hu.

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"Это решение еще больше ограничивает доступ к свободной и независимой информации и расширяет и без того жесткую цензуру СМИ в России. Запрещенные европейские СМИ работают в соответствии с журналистскими принципами и стандартами.

Они предоставляют фактическую информацию, в том числе российской аудитории, в частности о незаконной захватнической войне России против Украины", – говорится в заявлении Борреля.

Он отметил, что российские дезинформационные и пропагандистские СМИ, против которых ЕС ввел ограничительные меры, не являются свободными и независимыми средствами массовой информации. Их вещание в ЕС было приостановлено, поскольку эти СМИ находятся под контролем российских властей и играют важную роль в поддержке войны против Украины.

"Уважение к свободе слова и средств массовой информации является ключевой ценностью для ЕС. ЕС будет продолжать поддерживать доступность фактической информации для аудитории в России", – говорится в заявлении.

Российское Министерство иностранных дел во вторник заявило, что Москва вводит ограничения на вещание и доступ к 81 европейскому СМИ.

Среди тех, кто попал под российские ответные меры, – немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Monde, Liberation и France-Presse, а также общеевропейские Politico и Euobserver.

Москва заявила, что это меры в ответ на решение Совета ЕС от 17 мая о запрете пропагандистских СМИ РФ: "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".