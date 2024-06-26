Мер Парижа: Макрон "псує свято" Олімпіади через дострокові вибори

Мер Парижа Анн Ідальго звинуватила президента Франції Емманюеля Макрона в тому, що його рішення про дострокові парламентські вибори "псує свято" Літніх Олімпійських ігор, які прийматиме її місто.

Про це вона сказала в інтерв’ю газеті Ouest-France, повідомляє "Європейська правда".

На думку Ідальго, рішення Макрона оголосити дострокові парламентські вибори є актом "жорстокого поводження з французьким народом" і "псують свято", в той час як Олімпійські ігри – це "об'єднання людства через спорт".

"Навіщо псувати цей прекрасний момент? Навіщо псувати цей прекрасний момент виборами, які були призначені в поспіху, ні з ким не порадившись?" – додала мер Парижа.

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Ідальго водночас повторила свою обіцянку скупатись у Сені перед початком Олімпіади (попри невтішні результати проб із річки) та запрошення французькому президенту долучитись до неї.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон розпустив парламент 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам, проте невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.

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