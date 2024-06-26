Мэр Парижа: Макрон "портит праздник" Олимпиады из-за досрочных выборов

Мэр Парижа Анн Идальго обвинила президента Франции Эмманюэля Макрона в том, что его решение о досрочных парламентских выборах "портит праздник" Летних Олимпийских игр, которые будет принимать ее город.

Об этом она сказала в интервью газете Ouest-France, сообщает "Европейская правда".

По мнению Идальго, решение Макрона объявить досрочные парламентские выборы является актом "жестокого обращения с французским народом" и "портит праздник" в то время, как Олимпийские игры – это "объединение человечества через спорт".

"Зачем портить этот прекрасный момент? Зачем портить этот прекрасный момент выборами, которые были назначены в спешке, ни с кем не посоветовавшись?" – добавила мэр Парижа.

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Идальго одновременно повторила свое обещание искупаться в Сене перед началом Олимпиады (несмотря на неутешительные результаты проб из реки) и приглашение французскому президенту присоединиться к ней.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Как известно, опросы прогнозируют победу ультраправому "Национальному объединению" и их соратникам, однако неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

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