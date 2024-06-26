Прем'єр Іспанії не приїде на саміт ЄС через смерть тестя

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вирішив не брати участь у дводенному саміті Європейського Союзу 27-28 червня, де мають остаточно затвердити топкерівництво ЄС, через смерть тестя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє іспанське видання АВС.

Санчес делегує свій голос канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, з яким він спільно представляв позицію групи соціал-демократів у переговорах щодо головних посад у Євросоюзі.

Раніше іспанський прем’єр скасував низку заходів через стан здоров'я батька своєї дружини Бегонії Гомес, про смерть якого стало відомо вранці в середу.

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Напередодні ЗМІ повідомили, що глави держав і урядів найбільших європейських партійних сімей погодилися висунути кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаду президента Єврокомісії.

Угода також передбачає призначення ліберальної прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас на посаду голови європейської дипломатії.

Колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта буде обраний президентом Європейської ради на початковий період у два з половиною роки.

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