Премьер Испании не приедет на саммит ЕС из-за смерти тестя

Премьер-министр Испании Педро Санчес решил не участвовать в двухдневном саммите Европейского Союза 27-28 июня, где должны окончательно утвердить топ-руководство ЕС, из-за смерти тестя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает испанское издание АВС.

Санчес делегирует свой голос канцлеру Германии Олафу Шольцу, с которым он совместно представлял позицию группы социал-демократов в переговорах относительно главных должностей в Евросоюзе.

Ранее испанский премьер отменил ряд мероприятий из-за состояния здоровья отца своей жены Бегонии Гомес, о смерти которого стало известно утром в среду.

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Накануне СМИ сообщили, что главы государств и правительств крупнейших европейских партийных семей согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост президента Еврокомиссии.

Соглашение также предусматривает назначение либерального премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы европейской дипломатии.

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта будет избран президентом Европейского совета на начальный период в два с половиной года.

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