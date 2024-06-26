Прем’єр Греції застеріг нову владу Північної Македонії від використання старої назви країни

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс застеріг нову владу Північної Македонії від використання старої назви країни "Македонія" і наголосив, що це порушення угоди між Скоп’є та Афінами.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Міцотакіс під час виступу у парламенті заявив, що нова влада у Північній Македонії "почала не дуже добре" та порушила свої зобов’язання за домовленостями.

Він нагадав, що рішення щодо розширення у ЄС ухвалюються одностайно, натякаючи, що ігнорування Преспанської угоди може створити для Північної Македонії нові проблеми на шляху до вступу у ЄС.

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Як відомо, Македонія перейменувалася на Північну Македонію для того, щоб зняти заперечення Греції проти її вступу у НАТО: Греція стверджувала, що використанням назви "Македонія" Скоп'є нібито демонструє наявність територіальних претензій щодо однойменної грецької провінції. Афіни в обмін погодилися визнавати існування македонської мови і народу.

Після перемоги на виборах опозиційної націоналістичної партії ВМРО-ДПМНЄ та формування уряду на чолі з прем’єром Християном Міцкоскі посадовці найвищого рівня неодноразово вжили стару назву країни "Македонія".

Її у тому числі використала під час інавгурації нова президентка Гордана Силяновська Давкова. Посол Греції тоді залишила парламент на знак протесту.

Раніше цього тижня обурення з приводу використання посадовцями Північної Македонії старої назви країни висловив також очільник МЗС Греції Георгіос Герапетрітіс, наголосивши, що це грубе порушення угоди.

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