Премьер Греции предостерег новую власть Северной Македонии из-за использования старого названия страны

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предостерег новую власть Северной Македонии от использования старого названия страны "Македония" и подчеркнул, что это нарушение соглашения между Скопье и Афинами.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Мицотакис во время выступления в парламенте заявил, что новая власть в Северной Македонии "начала не очень хорошо" и нарушила свои обязательства по договоренностям.

Он напомнил, что решение о расширении в ЕС принимаются единогласно, намекая, что игнорирование Преспанского соглашения может создать для Северной Македонии новые проблемы на пути к вступлению в ЕС.

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Как известно, Македония переименовалась в Северную Македонию для того, чтобы снять возражения Греции против ее вступления в НАТО: Греция утверждала, что использованием названия "Македония" Скопье якобы демонстрирует наличие территориальных претензий к одноименной греческой провинции. Афины в обмен согласились признавать существование македонского языка и народа.

После победы на выборах оппозиционной националистической партии ВМРО-ДПМНЕ и формирования правительства во главе с премьером Христианом Мицкоски чиновники высокого уровня неоднократно употребили старое название страны "Македония".

Его в том числе использовала во время инаугурации новый президент Гордана Силяновская Давкова. Посол Греции тогда покинула парламент в знак протеста.

Ранее на этой неделе возмущение по поводу использования должностными лицами Северной Македонии старого названия страны выразил также глава МИД Греции Георгиос Герапетритис, отметив, что это грубое нарушение соглашения.

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