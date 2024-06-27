Іспанія надасть пільгову позику Україні на 50 млн євро для підтримки приватного сектора

Іспанія надасть Україні пільгову позику в розмірі 50 мільйонів євро, а також додатковий грант на один мільйон євро у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією для підтримки приватного сектора.

Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції в Києві сказав міністр економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлос Куерпо, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що приїхав до Києва разом із представниками 23 компаній Іспанії, що, за його словами, показує високий ступінь зацікавленості її інвесторів зробити свій внесок у модернізацію України.

"Активна участь приватного сектора є одним із ключових моментів для успішного відновлення та трансформації України, й саме лідерство та досвід наших компаній можуть сприяти розвитку України в стратегічних сферах – таких як транспорт, інфраструктура, енергетика, агросектор, кібербезпека тощо", – вказав Куерпо.

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Посадовець запевнив, що іспанські підприємці розраховують на плідну зустріч з українськими діловими колами, щоб вивчити можливості та проєкти, де можуть разом співпрацювати.

"Ми вже провели 4-те засідання Комісії міжурядового економічного та промислового співробітництва з метою зміцнення наших економічних зв'язків та знаходження можливостей для співпраці, аби допомогти Україні протистояти в цій війні та відновитися після загарбницької агресії", – додав міністр.

Куерпо поінформував, що загалом Мадрид надав понад 45 млн євро гуманітарної допомоги, зробив внески до різних багатосторонніх фондів реконструкції, а його військова допомога Києву сягнула 230 млн євро, тоді як безпекова угода між країнами розрахована на один мільярд євро.

Він також повідомив, що Іспанія прийняла близько 330 тисяч українських біженців, які "дуже добре інтегрувалися в економіку країни".

"Хотів би ще раз підтвердити непохитну прихильність уряду Іспанії до мужнього українського народу та готовність допомогти у досягненні майбутнього благополуччя для всіх громадян України", – наголосив Куерпо.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про домовленість з Іспанією щодо допомоги в посиленні ППО, але її деталі не розкривав до схвалення всіх постачань.

Перед цим ЗМІ повідомили, що Іспанія відправить Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot і танки Leopard 2A4 в межах оголошеного раніше пакета допомоги.

Володимир Зеленський та іспанський прем'єр підписали двосторонню безпекову угоду, відповідно до якої у 2024 році Іспанія надасть 1 млрд євро військової допомоги Україні.