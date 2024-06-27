Испания предоставит льготный кредит Украине на 50 млн евро для поддержки частного сектора

Испания предоставит Украине льготный кредит в размере 50 млн евро, а также дополнительный грант на 1 млн евро в партнерстве с Международной финансовой корпорацией для поддержки частного сектора.

Как пишет "Европейская правда", об этом на пресс-конференции в Киеве сказал министр экономики, торговли и предпринимательства Испании Карлос Куэрпо, сообщает Укринформ.

Он отметил, что приехал в Киев вместе с представителями 23 компаний Испании, что, по его словам, показывает высокую степень заинтересованности ее инвесторов сделать свой вклад в модернизацию Украины.

"Активное участие частного сектора является одним из ключевых моментов для успешного восстановления и трансформации Украины, и именно лидерство и опыт наших компаний могут способствовать развитию Украины в стратегических сферах – таких как транспорт, инфраструктура, энергетика, агросектор, кибербезопасность и т.д.", – указал Куэрпо.

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Чиновник заверил, что испанские предприниматели рассчитывают на плодотворную встречу с украинскими деловыми кругами, чтобы изучить возможности и проекты, где могут вместе сотрудничать.

"Мы уже провели 4-е заседание Комиссии межправительственного экономического и промышленного сотрудничества с целью укрепления наших экономических связей и нахождения возможностей для сотрудничества, чтобы помочь Украине противостоять в этой войне и восстановиться после захватнической агрессии", – добавил министр.

Куэрпо проинформировал, что в целом Мадрид предоставил более 45 млн евро гуманитарной помощи, сделал взносы в различные многосторонние фонды реконструкции, а его военная помощь Киеву достигла 230 млн евро, тогда как соглашение по безопасности между странами рассчитано на один миллиард евро.

Он также сообщил, что Испания приняла около 330 тысяч украинских беженцев, которые "очень хорошо интегрировались в экономику страны".

"Хотел бы еще раз подтвердить непоколебимую приверженность правительства Испании к мужественному украинскому народу и готовность помочь в достижении будущего благополучия для всех граждан Украины", – подчеркнул Куэрпо.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о договоренности с Испанией о помощи в усилении ПВО, но ее детали не раскрывал до одобрения всех поставок.

Перед этим СМИ сообщили, что Испания отправит Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot и танки Leopard 2A4 в рамках объявленного ранее пакета помощи.

Владимир Зеленский и испанский премьер подписали двустороннее соглашение по безопасности, согласно которому в 2024 году Испания предоставит 1 млрд евро военной помощи Украине.