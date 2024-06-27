Поддержка правопопулистской партии Найджела Фараджа Reform UK упала накануне выборов 4 июля после того, как он заявил, что Запад спровоцировал вторжение России в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании BMG Research, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опрос общественного мнения, проведенный с 24 по 26 июня, показал, что поддержка Reform UK составляет 16%, по сравнению с рекордно высоким показателем 19% на прошлой неделе. Консерваторы премьер-министра Риши Сунака получили 20% поддержки, по сравнению с 19% ранее.

Оппозиционная Лейбористская партия Кира Стармера остается далеко впереди с 42%.

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В интервью BBC, которое вышло в эфир в прошлую пятницу, Фарадж заявил, что он придерживается своих предыдущих комментариев о том, что вторжение России в Украину стало следствием расширения Европейского Союза и НАТО на восток.

Замечания Фараджа, одного из самых узнаваемых и противоречивых политиков страны, вызвали резкую критику по всему британскому политическому спектру, но он снова повторил их во время предвыборной кампании на этой неделе.

Британия активно поддерживает Украину с момента полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, и опросы, проведенные в начале этого года, показали, что поддержка британской общественности также остается стабильной.

Падение поддержки Reform UK может несколько ослабить давление на консерваторов после того, как неожиданное вступление Фараджа в избирательную гонку угрожало отвлечь правоцентристские голоса от партии Риши Сунака.

"Это проблеск надежды для консерваторов, поскольку реформаторский всплеск, похоже, приостановился", – сказал Роб Стратерс, директор по исследованиям BMG.

"Однако общая картина для Риши Сунака остается крайне мрачной... Отрыв лейбористов от консерваторов остается выше 20 пунктов. Это не оставляет сомнений в том, что консерваторы борются за то, чтобы избежать почти полного разгрома на следующей неделе", – отметил он.

Любая надежда на то, что консерваторы смогут сократить отрыв от лейбористов в последние недели, была поставлена под сомнение после того, как пять должностных лиц Консервативной партии, в том числе два кандидата, попали под следствие в связи со ставками на время проведения выборов.

Лондонская столичная полиция заявила в четверг, что расследует "небольшое количество ставок", сделанных на время выборов, с возможными правонарушениями, включая неправомерное поведение на государственной службе.