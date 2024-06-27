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У Німеччині 99-річний ексохоронець концтабору може уникнути суду через стан здоров’я

Новини — Четвер, 27 червня 2024, 16:22 — Марія Ємець

99-річний німець, якого мали судити за роботу охоронцем у концтаборі Заксенгаузен у роки Другої світової війни, ймовірно уникне суду і покарання після висновку про його слабке здоров’я. 

Про це повідомляє RBB24, пише "Європейська правда".

Судовий процес над 99-річним громадянином мав розпочатися у регіональному суді міста Ганау. 

Проте у середу 26 червня суд на підставі експертного висновку вирішив не починати процес, тому що обвинувачений через його вік і стан здоров’я вже не зможе постати перед судом. 

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Втім, це рішення ще не є остаточним і його можуть оскаржити.

У серпні 2023 року прокуратура звинуватила чоловіка у співучасті у вбивстві у понад 3300 випадках через його роботу охоронцем у нацистському концтаборі Заксенгаузен під Берліном з липня 1943 до лютого 1945 року, де в нелюдських умовах загинули десятки тисяч людей. 

Також у середу засудили до вже не першого терміну ув’язнення 95-річну німкеню, яка заперечує Голокост.

Торік у Німеччині в очікуванні апеляції помер 102-річний ексохоронець Заксенгаузена, якого засудили до 5 років позбавлення волі.

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Німеччина
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