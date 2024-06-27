В Германии 99-летний экс-охранник концлагеря может избежать суда из-за состояния здоровья

99-летний немец, которого должны были судить за работу охранником в концлагере Заксенхаузен в годы Второй мировой войны, вероятно избежит суда и наказания после заключения о его слабом здоровье.

Об этом сообщает RBB24, пишет "Европейская правда".

Судебный процесс над 99-летним гражданином должен был начаться в региональном суде города Ганау.

Однако в среду 26 июня суд на основании экспертного заключения решил не начинать процесс, так как обвиняемый из-за его возраста и состояния здоровья уже не сможет предстать перед судом.

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Впрочем, данное решение еще не является окончательным и его могут обжаловать.

В августе 2023 года прокуратура обвинила мужчину в соучастии в убийстве в более 3300 случаях из-за его работы охранником в нацистском концлагере Заксенхаузен под Берлином с июля 1943 по февраль 1945 года, где в нечеловеческих условиях погибли десятки тысяч людей.

Также в среду приговорили к уже не первому сроку заключения 95-летнюю немку, которая отрицает Холокост.

В прошлом году в Германии в ожидании апелляции умер 102-летний экс-охранник Заксенхаузена, которого приговорили к 5 годам лишения свободы.