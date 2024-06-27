Експрокурора Чорногорії, який вів справу про держпереворот, підозрюють у воєнних злочинах

Спеціальна державна прокуратура Чорногорії призначила розслідування проти колишнього головного спецпрокурора Мілівоє Катнича, який раніше вів справу про спробу держперевороту у 2017 році, за підозрою у скоєнні воєнних злочинів у 1990-х роках.

Про це відомство сказало в коментарі порталу BIRN, повідомляє "Європейська правда".

Чорногорська прокуратура розпорядилась почати розслідування щодо Катнича після того, як вивчила передані Хорватією дані про його участь в облозі міста Дубровник під час югославської війни у 1990-х роках і докази Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів щодо Югославії.

Обвинувачення підозрює, що Катнич, який у 1990-х роках був офіцером Югославської народної армії (ЮНА), під час збройного конфлікту навколо міста Цавтат неподалік Дубровника "піддавав місцевих цивільних нелюдському поводженню".

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На слуханнях у суді, які відбулись напередодні, чоловік відкинув звинувачення.

Як нагадує BIRN, ім'я Мілівоє Катнича вже не вперше згадується в контексті воєнних злочинів під час облоги Дубровника. Наприкінці 2011 року його звинуватили у підпалах і пограбуваннях у регіоні Конавле, що біля Дубровника.

Мілівоє Катнич був головним спецпрокурором з 2015 року до 2022 року. Він був головним обвинувачем у справі про спробу державного перевороту в Чорногорії у 2016 році.

У квітні його разом із колишнім високопоставленим поліцейським Зораном Лазовичем затримали за підозрою у створенні злочинної організації та зловживанні службовим становищем.