Экс-прокурора Черногории, который вел дело о госперевороте, подозревают в военных преступлениях

Специальная государственная прокуратура Черногории назначила расследование против бывшего главного спецпрокурора Миливое Катнича, который ранее вел дело о попытке госпереворота в 2017 году, по подозрению в совершении военных преступлений в 1990-х годах.

Об этом ведомство сказало в комментарии порталу BIRN, сообщает "Европейская правда".

Черногорская прокуратура распорядилась начать расследование в отношении Катнича после того, как изучила переданные Хорватией данные о его участии в осаде города Дубровник во время югославской войны в 1990-х годах и доказательства Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов по Югославии.

Обвинение подозревает, что Катнич, который в 1990-х годах был офицером Югославской народной армии (ЮНА), во время вооруженного конфликта вокруг города Цавтат недалеко от Дубровника "подвергал местных гражданских бесчеловечному обращению".

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На слушаниях в суде, состоявшихся накануне, мужчина отверг обвинения.

Как напоминает BIRN, имя Миливое Катнича уже не впервые упоминается в контексте военных преступлений во время осады Дубровника. В конце 2011 года его обвинили в поджогах и ограблениях в регионе Конавле, что возле Дубровника.

Миливое Катнич был главным спецпрокурором с 2015 года до 2022 года. Он был главным обвинителем по делу о попытке государственного переворота в Черногории в 2016 году.

В апреле его вместе с бывшим высокопоставленным полицейским Зораном Лазовичем задержали по подозрению в создании преступной организации и злоупотреблении служебным положением.