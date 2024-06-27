Експрем’єр Чехії створить власну фракцію в Європарламенті після виходу з групи лібералів

Колишній прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив про наміри створити нову фракцію в Європейському парламенті після того, як його партія ANO вийшла зі складу ліберальної групи "Оновити Європу" (Renew Europe).

Про це він сказав в етері телеканалу CNN Prima News, повідомляє "Європейська правда".

Як пояснив Бабіш, ANO вийшла з групи лібералів у Європарламенті, бо їхня програма не відповідає цілям партії – "боротися з нелегальною міграцією [і] змінити Зелений курс, який знищує європейську промисловість і сільське господарство та негативно впливає на наших громадян".

"Ми хотіли проштовхнути нашу програму. Ми – багата наречена, друга після Макрона (мається на увазі представництво його партії в групі Європарламенту. – Ред.). Нам це не вдалося, тому ми пішли. Ми збираємося створити нову фракцію", – додав він.

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Експрем’єр Чехії відмовився уточнювати, хто увійде до нової фракції, але сказав, що оголосить більше деталей у понеділок, 1 липня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ANO веде переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та словацькими урядовими партіями Smer-SD і Hlas, які входять до коаліції Роберта Фіцо.

Фракції Європарламенту повинні оголосити свої назви та склад до 15 липня, в них має бути не менш як 23 парламентарі від мінімум семи країн Євросоюзу.

Колишній прем'єр Чехії відомий скептичним ставленням до військової підтримки України. Приміром, він називав чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України "піар-ініціативою" уряду.