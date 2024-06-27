Экс-премьер Чехии создаст свою фракцию в Европарламенте после выхода из группы либералов

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о намерении создать новую фракцию в Европейском парламенте после того, как его партия ANO вышла из состава либеральной группы "Обновить Европу" (Renew Europe).

Об этом он сказал в эфире телеканала CNN Prima News, сообщает "Европейская правда".

Как пояснил Бабиш, ANO вышла из группы либералов в Европарламенте, потому что их программа не соответствует целям партии – "бороться с нелегальной миграцией [и] изменить Зеленый курс, который уничтожает европейскую промышленность и сельское хозяйство и негативно влияет на наших граждан".

"Мы хотели протолкнуть нашу программу. Мы – богатая невеста, вторая после Макрона (имеется в виду представительство его партии в группе Европарламента. – Ред.). Нам это не удалось, поэтому мы ушли. Мы собираемся создать новую фракцию", – добавил он.

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Экс-премьер Чехии отказался уточнять, кто войдет в новую фракцию, но сказал, что объявит больше деталей в понедельник, 1 июля.

Ранее СМИ сообщали, что ANO ведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и словацкими правительственными партиями Smer-SD и Hlas, которые входят в коалицию Роберта Фицо.

Фракции Европарламента должны объявить свои названия и состав до 15 июля, в них должно быть не менее 23 парламентариев минимум от семи стран Евросоюза.

Бывший премьер Чехии известен скептическим отношением к военной поддержке Украины. К примеру, он называл чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины "пиар-инициативой" правительства.