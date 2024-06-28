Франція повідомляє про понад 150 врятованих мігрантів з переповнених човнів у Ла-Манші

Французька влада заявила напередодні, що понад 150 мігрантів, які намагалися дістатися Великої Британії, були врятовані з перевантажених човнів у Па-де-Кале і повернуті до Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними французьких посадовців, два судна з мігрантами потрапили в скрутне становище в протоці Ла-Манш.

Перше судно вийшло з району Гравелін поблизу Дюнкерка, перш ніж звернутися за допомогою після кількох годин перебування в морі, і рятувальники взяли на борт 77 осіб, яких повернули до Кале.

Реклама:

Друге судно з 76 людьми на борту було врятовано і доставлено до французького порту Булонь-сюр-Мер, де їх прийняли прикордонники.

Минулого тижня стало відомо, що кількість шукачів притулку, які потрапили до Великої Британії на малих човнах через протоку Ла-Манш 18 червня, сягнула максимуму з листопада 2022 року.

За оцінками британського Міністерства внутрішніх справ, цього року до Британії перетнули Ла-Манш 12 313 осіб, що на 18 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, офіційні дані свідчать, що при спробі перетнути Ла-Манш цього року загинули щонайменше 15 мігрантів, тоді як минулого року жертвами стали 12 осіб.

"Зупинка човнів" і стримування нелегальної міграції є одними з головних обіцянок прем’єр-міністра Ріші Сунака від Консервативної партії, який оголосив про дострокові парламентські вибори 4 липня.

Центральним елементом імміграційної політики консерваторів став план депортації шукачів притулку з Британії до Руанди, який має стримувати мігрантів. Він поки ще не набув чинності.

Опозиційна Лейбористська партія, яка випереджає Консервативну приблизно на 20 відсоткових пунктів в опитуваннях, заявила, що відмовиться від плану з депортацією до Руанди, якщо прийде до влади.

Замість цього вона пропонує створити Командування прикордонної безпеки, яке об'єднає співробітників поліції, внутрішньої розвідки і прокуратури для співпраці з міжнародними організаціями з метою припинення незаконного перетину мігрантами кордону.