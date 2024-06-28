Франция сообщает о более 150 спасенных мигрантах с переполненных лодок в Ла-Манше

Французские власти заявили накануне, что более 150 мигрантов, которые пытались добраться до Великобритании, были спасены из перегруженных лодок в Па-де-Кале и возвращены во Францию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным французских чиновников, два судна с мигрантами попали в затруднительное положение в проливе Ла-Манш.

Первое судно вышло из района Гравелин вблизи Дюнкерка, прежде чем обратиться за помощью после нескольких часов пребывания в море, и спасатели взяли на борт 77 человек, которых вернули в Кале.

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Второе судно с 76 людьми на борту было спасено и доставлено во французский порт Булонь-сюр-Мер, где их приняли пограничники.

На прошлой неделе стало известно, что количество искателей убежища, которые попали в Великобританию на малых лодках через пролив Ла-Манш 18 июня, достигло максимума с ноября 2022 года.

По оценкам британского Министерства внутренних дел, в этом году в Британию пересекли Ла-Манш 12 313 человек, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, официальные данные свидетельствуют, что при попытке пересечь Ла-Манш в этом году погибло по меньшей мере 15 мигрантов, тогда как в прошлом году жертвами стали 12 человек.

"Остановка лодок" и сдерживание нелегальной миграции являются одними из главных обещаний премьер-министра Риши Сунака от Консервативной партии, который объявил о досрочных парламентских выборах 4 июля.

Центральным элементом иммиграционной политики консерваторов стал план депортации искателей убежища из Британии в Руанду, который должен сдерживать мигрантов. Он пока еще не вступил в силу.

Оппозиционная Лейбористская партия, которая опережает Консервативную примерно на 20 процентных пунктов в опросах, заявила, что откажется от плана с депортацией в Руанду, если придет к власти.

Вместо этого она предлагает создать Командование пограничной безопасности, которое объединит сотрудников полиции, внутренней разведки и прокуратуры для сотрудничества с международными организациями с целью пресечения незаконного пересечения мигрантами границы.