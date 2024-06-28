ЗМІ: США відновлять поставки важких бомб Ізраїлю

Адміністрація президента США Джо Байдена, як очікується, незабаром відновить постачання 500-фунтових бомб (понад 200 кілограмів), яке було зупинене у квітні через занепокоєння військовою операцією в Рафаху.

Про це порталу Axios розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено у матеріалі, цей крок свідчить про те, що США вже менше стурбовані тим, що Ізраїль може використати ці бомби в Газі, і що Білий дім хоче зменшити напругу між Байденом і прихильниками Ізраїлю через його рішення призупинити поставки цієї конкретної зброї.

Очікується, що близько 1700 бомб будуть доставлені після завершення ізраїльської операції в Рафаху, що, за словами ізраїльського посадовця, має відбутися за два тижні.

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Ізраїль заявляє, що бомби потрібні йому на випадок, якщо бойові дії з "Хезболлою" на кордоні з Ліваном переростуть у повномасштабну війну.

За даними порталу, після переговорів у Вашингтоні на цьому тижні США та Ізраїлю вдалося вирішити деякі проблеми, які сповільнювали постачання американської зброї.

Американські та ізраїльські офіційні особи заявили, що постачання 500-фунтових бомб було одним з питань, які обговорювали, в тому числі на зустрічі між міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом і посадовцями Білого дому.

На початку травня видання Axios повідомило, що Сполучені Штати нещодавно вперше з жовтня 2023 року, коли терористи ХАМАС напали на ізраїльську територію, призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю.

Приблизно у цей же період США поставили на паузу постачання бомб Ізраїлю.