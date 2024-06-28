СМИ: США возобновят поставки тяжелых бомб Израилю

Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, вскоре возобновит поставки 500-фунтовых бомб (более 200 килограммов), которые были остановлены в апреле из-за беспокойства военной операцией в Рафахе.

Об этом порталу Axios рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

Как указано в материале, этот шаг свидетельствует о том, что США уже меньше обеспокоены тем, что Израиль может использовать эти бомбы в Газе, и Белый дом хочет уменьшить напряжение между Байденом и сторонниками Израиля из-за его решения приостановить поставки этого конкретного оружия.

Ожидается, что около 1700 бомб будут доставлены после завершения израильской операции в Рафахе, что, по словам израильского чиновника, должно произойти через две недели.

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Израиль заявляет, что бомбы нужны ему на случай, если боевые действия с "Хезболлой" на границе с Ливаном перерастут в полномасштабную войну.

По данным портала, после переговоров в Вашингтоне на этой неделе США и Израилю удалось решить некоторые проблемы, которые замедляли поставки американского оружия.

Американские и израильские официальные лица заявили, что поставки 500-фунтовых бомб были одним из вопросов, которые обсуждались, в том числе на встрече между министром обороны Израиля Йоавом Галантом и чиновниками Белого дома.

В начале мая издание Axios сообщило, что Соединенные Штаты недавно впервые с октября 2023 года, когда террористы ХАМАС напали на израильскую территорию, приостановили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля.

Примерно в этот же период США поставили на паузу поставки бомб Израилю.