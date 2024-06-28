Кількість жертв зіткнення потяга з автобусом у Словаччині зросла до семи

Щонайменш семеро людей загинули та ще п'ятеро поранені внаслідок зіткнення пасажирського потяга з автобусом на залізничному переїзді на південному заході Словаччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

В оперативному центрі рятувальних служб заявили, що ніхто із загиблих не перебував на борту поїзда. Водій автобуса вижив в аварії.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток, який відвідав місце аварії, сказав, що загиблих не вдалося одразу ідентифікувати.

Реклама:

Постраждалих перевезли до лікарень у сусідніх містах, оскільки місцева лікарня була закрита після того, як деякі її частини були затоплені вночі через сильний дощ.

Машиніст локомотива, який є громадянином Чехії, відбувся легкими опіками, повідомила Чеська залізниця. Інші четверо постраждалих були пасажирами автобуса.

Що стало причиною аварії, поки не зрозуміло, і влада проводить розслідування. Зазначають, що залізничний переїзд був закритий.

Головна залізнична колія, що з'єднує столицю Словаччини Братиславу з Будапештом, залишалася перекритою щонайменше до 4 години ранку.

Напередодні повідомляли про щонайменше чотири жертви цієї аварії, яка сталася увечері 27 червня біля міста Нове Замки, що приблизно за 80 км на схід від Братислави.

Нагадаємо, на початку червня у чеському Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet, що прямував з причепними вагонами до Чопа, із вантажним потягом.

Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.

Причиною зіткнення попередньо назвали те, що пасажирський поїзд проїхав на заборонний сигнал семафора.