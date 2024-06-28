У Байдена кажуть, що він не зніме кандидатуру на виборах після провальних дебатів

Представник кампанії Джо Байдена Сет Шустер заявив, що президент США не буде знімати свою кандидатуру з виборів після невдалого виступу на дебатах з опонентом-республіканцем Дональдом Трампом.

Про це Шустер заявив у коментарі The Hill, пише "Європейська правда".

На питання про можливе вибуття Байдена з виборів президента США, які відбудуться в листопаді 2024 року, речник його кампанії коротко відповів: "Звичайно, він не вибуває".

Сам Байден на питання журналістів про зняття кандидатури раніше прямо не відповів, але сказав, що з "брехуном" (маючи на увазі Дональда Трампа) "вести дебати важко".

Реклама:

Виступ Байдена на дебатах із Трампом напередодні в Демократичній партії сприйняли переважно негативно.

Під час дебатів голос президента США часто був хрипким, що Білий дім пізніше пояснив застудою. Також часом Байден втрачав хід думок або не міг чітко сформулювати свою думку.

За даними ЗМІ, через провальний виступ на дебатах представники та прихильники Демократичної партії обговорюють заміну Байдена у виборчому списку.

Читайте також: Катастрофа у прямому ефірі: як Байден провалив президентські дебати у США і що буде далі.