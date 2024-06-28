У Байдена говорят, что он не снимет кандидатуру на выборах после провальных дебатов

Представитель кампании Джо Байдена Сет Шустер заявил, что президент США не будет снимать свою кандидатуру с выборов после неудачного выступления на дебатах с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом.

Об этом Шустер заявил в комментарии The Hill, пишет "Европейская правда".

На вопрос о возможном выбытии Байдена с выборов президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года, представитель его кампании коротко ответил: "Конечно, он не выбывает".

Сам Байден на вопрос журналистов о снятии кандидатуры ранее прямо не ответил, но сказал, что с "лжецом" (имея в виду Дональда Трампа) "вести дебаты трудно".

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Выступление Байдена на дебатах с Трампом накануне в Демократической партии восприняли преимущественно негативно.

Во время дебатов голос президента США часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Также порой Байден терял ход мыслей или не мог четко сформулировать свое мнение.

По данным СМИ, из-за провального выступления на дебатах представители и сторонники Демократической партии обсуждают замену Байдена в избирательном списке.

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