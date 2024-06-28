Прем’єр Грузії: Майдан довів Україну "до такого важкого стану"

Грузинський прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе під час виступу в парламенті в п’ятницю, 28 червня, вкотре поскаржився на наміри "конкретних політичних сил" допустити "український сценарій" у Грузії.

Його слова цитує портал "Новости-Грузия", повідомляє "Європейська правда".

Кобахідзе знову застеріг від "спроби розвитку українського сценарію в Грузії, зокрема, спроби розвитку "майдану", а потім "другого фронту".

"На жаль, конкретні політичні сили відкрито включилися у відповідну пропаганду, відкрито вимагали відкриття другого фронту в Грузії. Звичайно, це посилило тиск на нашу країну, але нам вдалося уникнути відповідного сценарію за ці роки, і я впевнений, що ми зможемо зробити це в майбутньому", – заявив він.

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За словами прем’єра Грузії, останні кілька місяців показали, що грузинські державні інститути "перебувають на висоті" і здатні захистити мир і стабільність.

"Ми в жодному разі не можемо дозволити будь-кому розвивати такі сценарії, які довели Україну, нашу дружню країну, до такого важкого стану", – підсумував Кобахідзе.

Грузинська влада не раз звинувачувала український уряд і країни Заходу в закликах до відкриття "другого фронту" на території Грузії і часто критикує керівництво України після початку повномасштабного російського вторгнення.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України засудило чергову недружню заяву Кобахідзе, який назвав Україну "країною, що обвалилась", і не побачив винних у смертях десятків тисяч цивільних.

Грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе також казав, що опоненти грузинської влади хочуть "українізації Грузії".