Премьер Грузии: Майдан довел Украину "до такого тяжелого состояния"

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время выступления в парламенте в пятницу, 28 июня, в очередной раз пожаловался на намерения "конкретных политических сил" допустить "украинский сценарий" в Грузии.

Его слова цитирует портал "Новости-Грузия", сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе снова предостерег от "попытки развития украинского сценария в Грузии, в частности попытки развития "майдана", а затем "второго фронта".

"К сожалению, конкретные политические силы открыто включились в соответствующую пропаганду, открыто требовали открытия второго фронта в Грузии. Конечно, это усилило давление на нашу страну, но нам удалось избежать соответствующего сценария за эти годы, и я уверен, что мы сможем сделать это в будущем", – заявил он.

Реклама:

По словам премьера Грузии, последние несколько месяцев показали, что грузинские государственные институты "находятся на высоте" и способны защитить мир и стабильность.

"Мы ни в коем случае не можем позволить кому-либо развивать такие сценарии, которые довели Украину, нашу дружественную страну, до такого тяжелого состояния", – подытожил Кобахидзе.

Грузинские власти не раз обвиняли украинское правительство и страны Запада в призывах к открытию "второго фронта" на территории Грузии и часто критикуют руководство Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Недавно Министерство иностранных дел Украины осудило очередное недружественное заявление Кобахидзе, который назвал Украину "обвалившейся страной" и не увидел виновных в смертях десятков тысяч гражданских.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе также говорил, что оппоненты грузинской власти хотят "украинизации Грузии".