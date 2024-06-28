Мільйонера з Казахстану звинуватили в пожежі на грецькому острові через феєрверки

Грецька прокуратура оголосила вісьмом громадянам Казахстану звинувачення у зв'язку з лісовою пожежею, що спалахнула на грецькому острові Гідра минулого тижня через випущені на пляжі феєрверки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Напередодні з'ясувалося, що громадяни Казахстану перебували на пляжі острова Гідра, а не на своїй яхті "Персефона", коли почалася пожежа. На місці знайшли залишки петард, які підтверджують припущення, що пожежу спричинили запущені з пляжу феєрверки.

За даними грецьких ЗМІ, на борту "Персефони" перебували банкір Даніяр Абулгазін, один із найбагатших людей Казахстану; його син і дружина його сина; Айдан Сулейменова, голова великого благодійного казахстанського фонду, та її заступник.

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Також згадували ім’я голови правління Народного банку Казахстану Умут Шаяхметової, її чоловіка Бебета Шаяхметова та їхньої доньки. Усі вони змогли повернутися додому й не свідчили про пожежу правоохоронцям.

"Служба внутрішніх справ Міністерства цивільних справ отримала наказ від прокуратури провести попереднє розслідування дій пожежної служби і берегової охорони в цьому конкретному випадку", – повідомила BIRN речниця грецької поліції Константіна Дімогліду.

Пожежа на острові Гідра спалахнула 21 червня у важкодоступному місці. За даними рятувальників, вигоріли 300 акрів лісу.

У справі арештували грецького капітана і лейтенанта яхти, решту 11 членів екіпажу звільнили під заставу із зобов'язанням щомісяця з'являтися у відділенні поліції.

Греція переживає одне з найспекотніших літніх періодів за всю свою історію, через що в країні часто спалахують лісові пожежі.