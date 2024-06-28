Мільйонера з Казахстану звинуватили в пожежі на грецькому острові через феєрверки
Грецька прокуратура оголосила вісьмом громадянам Казахстану звинувачення у зв'язку з лісовою пожежею, що спалахнула на грецькому острові Гідра минулого тижня через випущені на пляжі феєрверки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.
Напередодні з'ясувалося, що громадяни Казахстану перебували на пляжі острова Гідра, а не на своїй яхті "Персефона", коли почалася пожежа. На місці знайшли залишки петард, які підтверджують припущення, що пожежу спричинили запущені з пляжу феєрверки.
За даними грецьких ЗМІ, на борту "Персефони" перебували банкір Даніяр Абулгазін, один із найбагатших людей Казахстану; його син і дружина його сина; Айдан Сулейменова, голова великого благодійного казахстанського фонду, та її заступник.
Також згадували ім’я голови правління Народного банку Казахстану Умут Шаяхметової, її чоловіка Бебета Шаяхметова та їхньої доньки. Усі вони змогли повернутися додому й не свідчили про пожежу правоохоронцям.
"Служба внутрішніх справ Міністерства цивільних справ отримала наказ від прокуратури провести попереднє розслідування дій пожежної служби і берегової охорони в цьому конкретному випадку", – повідомила BIRN речниця грецької поліції Константіна Дімогліду.
Пожежа на острові Гідра спалахнула 21 червня у важкодоступному місці. За даними рятувальників, вигоріли 300 акрів лісу.
У справі арештували грецького капітана і лейтенанта яхти, решту 11 членів екіпажу звільнили під заставу із зобов'язанням щомісяця з'являтися у відділенні поліції.
Греція переживає одне з найспекотніших літніх періодів за всю свою історію, через що в країні часто спалахують лісові пожежі.