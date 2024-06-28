Миллионера из Казахстана обвинили в пожаре на греческом острове из-за фейерверков

Греческая прокуратура объявила восьмерым гражданам Казахстана обвинения в связи с лесным пожаром, вспыхнувшим на греческом острове Гидра на прошлой неделе из-за выпущенных на пляже фейерверков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Накануне выяснилось, что граждане Казахстана находились на пляже острова Гидра, а не на своей яхте "Персефона", когда начался пожар. На месте нашли остатки, которые подтверждают предположение, что пожар вызвали запущенные с пляжа фейерверки.

По данным греческих СМИ, на борту "Персефоны" находились банкир Данияр Абулгазин, один из самых богатых людей Казахстана; его сын и жена его сына; Айдан Сулейменова, глава крупного благотворительного казахстанского фонда, и ее заместитель.

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Также упоминали имя председателя правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметовой, ее мужа Бебета Шаяхметова и их дочери. Все они смогли вернуться домой и не свидетельствовали о пожаре правоохранителям.

"Служба внутренних дел Министерства гражданских дел получила приказ от прокуратуры провести предварительное расследование действий пожарной службы и береговой охраны в этом конкретном случае", – сообщила BIRN пресс-секретарь греческой полиции Константина Димоглиду.

Пожар на острове Гидра вспыхнул 21 июня в труднодоступном месте. По данным спасателей, выгорели 300 акров леса.

По делу арестовали греческого капитана и лейтенанта яхты, остальных 11 членов экипажа освободили под залог с обязательством ежемесячно появляться в отделении полиции.

Греция переживает один из самых жарких летних периодов за всю свою историю, из-за чего в стране часто вспыхивают лесные пожары.